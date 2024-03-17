Москва, 17 марта, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Действующий президент РФ, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах, набирая 87,26% по итогам обработки 60,01% протоколов. Такие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.

Алексей Дружинин/ РИА Новости Владимир Путин

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, на третьей позиции Владислав Даванков («Новые люди») с 3,99% голосов. Замыкает таблицу кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,12% голосов.

Как сообщало ИА Регнум, в России в 21:00 мск закрылись избирательные участки на выборах президента РФ, последними закрылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области.

Владимир Путин уверенно одержал победу на выборах президента России с историческим результатом. Так прокомментировал результаты голосования председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Владислав Даванков назвал несомненной победу Путина на президентских выборах.

Днём 17 марта явка превысила показатели президентских выборов 2018 года. Подобной активности на выборах в России ранее не наблюдалось, отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.