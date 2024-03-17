Москва, 17 марта, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел (МВД) зафиксировало 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки, возбуждено 33 уголовных дела, сообщила 17 марта пресс-служба ведомства.

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Всего в МВД поступило 1,4 тыс. сообщений о правонарушениях на президентских выборах. Всего возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанными с выборами, из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова информировала, что на 29 участках в 20 регионах страны были зафиксированы инциденты с порчей бюллетеней. Уголовные дела по факту таких правонарушений на избирательных участках были возбуждены, в частности, в Москве и Петербурге. Некоторые из задержанных признавались в совершении нарушений и сообщали, что стали жертвой шантажа или мошенничества.

Председатель ЦИК назвала «подонками» людей, заливающих избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. Задержанные признались, что им обещали деньги. След «идёт из-за рубежа», добавила она.

Так, получившего увечье ветерана спецоперации из Горловки Донецкой Народной Республики Кирилла Сидорова мошенники с Украины настойчиво пытались заставить залить зелёнкой урну для голосования на выборах президента РФ, применяя обман и угрозы. При этом аферисты обещали вернуть ему ранее украденные у него 3 млн рублей, а также денежное вознаграждение.

В селе Майма в Республике Алтай задержали пенсионерку при попытке залить зелёнкой урну с бюллетенями на избирательном участке. Члены комиссии и сотрудники МЧС пресекли действия женщины. Бюллетени не пострадали.

16 марта суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО до 14 мая девушку, бросившую коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков. Фигурантка возражала и просила о домашнем аресте.

В Москве на одном из избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В этот же день Бутырский суд заключил её под стражу.