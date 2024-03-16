Майма, Алтай, 16 марта, 2024, 15:24 — ИА Регнум. В селе Майма в Республике Алтай задержали пенсионерку при попытке залить зелёнкой урну с бюллетенями на избирательном участке. Об этом сообщает Общественная палата республики в соцсети «ВКонтакте».

кадр из видео

«В штаб Общественного наблюдения за выборами Республики Алтай от наблюдателя поступила информация, что 16.03.2024 в 15:35 на УИК № 68 в селе Майма Майминского района произошла попытка провокации. Пожилая женщина, зайдя на избирательный участок, направилась напрямую к урне и попыталась вылить в неё жидкость бриллиантового раствора, в народе называемую «зелёнка», тем самым испортить бюллетени», — сказано в сообщении палаты.

Вместе с тем отмечается, что члены комиссии и сотрудники МЧС пресекли действия женщины. По предварительным данным, бюллетени не пострадали.

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В свою очередь региональный СК сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). На данный момент пенсионерка задержана и доставлена на допрос.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день в Екатеринбурге задержали женщину при попытке пронести на избирательный участок зелёную краску. Отмечалось, что ни бюллетени, ни КОИБ (электронная урна), ни другая избирательная документация не пострадали. Инцидент никак не повлиял на ход голосования на данном участке, уточнили в региональном избиркоме.

Перед этим в Москве возбудили ещё одно уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в ходе голосования на выборах президента России.

По данным следствия, 15 марта на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы женщина подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования.

Подозреваемую задержали. Следователи допрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

По факту нарушения возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 15 марта на брифинге в информационном центре назвала подонками людей, заливающих избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. То же ждёт остальных, кто осмелится повторить эти поступки. Задержанные признались, что им обещали деньги. След «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.