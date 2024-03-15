Москва, 15 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Женщина, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело, сообщила 15 марта пресс-служба столичного Следственного комитета (СК) РФ в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, она на одном из избирательных участков Москвы вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Момент засняли камеры. На кадрах видно, что девушка подходит к урне и выливает краску в урну. После этого она попыталась сфотографировать случившееся.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3874252" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Её доставили в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании в информационном центре ЦИК предупреждала, что на участках в Санкт-Петербурге и некоторых других регионах появились журналисты с поддельными аккредитациями, которые пытаются осуществлять неправомерные действия.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта в Москве открылись более 2,2 тыс. участков для голосования, они будут работать три дня подряд с 08:00 до 20:00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО, а 17 марта организуют два участка для лиц без определённого места жительства. На территории Московской области в ходе выборов президента будут работать 3928 избирательных участков.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, более полутора миллионов бюллетеней выдано в Москве на 12:00 на голосовании по выборам президента РФ, электронно проголосовали 1,3 млн человек.

Кроме того, в период выборов президента России на онлайн-голосовании в Москве будет действовать режим электронной очереди из-за высокой нагрузки.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК России зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.