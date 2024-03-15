СК возбудил дело против женщины, вылившей в урну с бюллетенями краску
Столичный СК возбудил дело против женщины, вылившей в урну с бюллетенями краску
Москва, 15 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Женщина, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело, сообщила 15 марта пресс-служба столичного Следственного комитета (СК) РФ в своём Telegram-канале.
«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, она на одном из избирательных участков Москвы вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Момент засняли камеры. На кадрах видно, что девушка подходит к урне и выливает краску в урну. После этого она попыталась сфотографировать случившееся.
Её доставили в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании в информационном центре ЦИК предупреждала, что на участках в Санкт-Петербурге и некоторых других регионах появились журналисты с поддельными аккредитациями, которые пытаются осуществлять неправомерные действия.
Как передавало ИА Регнум, 15 марта в Москве открылись более 2,2 тыс. участков для голосования, они будут работать три дня подряд с 08:00 до 20:00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО, а 17 марта организуют два участка для лиц без определённого места жительства. На территории Московской области в ходе выборов президента будут работать 3928 избирательных участков.
По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, более полутора миллионов бюллетеней выдано в Москве на 12:00 на голосовании по выборам президента РФ, электронно проголосовали 1,3 млн человек.
Кроме того, в период выборов президента России на онлайн-голосовании в Москве будет действовать режим электронной очереди из-за высокой нагрузки.
В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК России зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.