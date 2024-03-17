Москва, 17 марта, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину уже доложили о первых результатах подсчёта голосов на выборах, сообщил журналистам 17 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин

«А как вы думаете? Утаили, что ли?» — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Центризбирком сообщил, что после обработки 30,08% протоколов Путин набирает 87,68% голосов, кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 3,95% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,01% голосов, выдвинутый партией «Новые люди» Владислав Даванков — 3,81%.

По данным экзитполов ВЦИОМ и ФОМ, за Владимира Путина проголосовали на выборах от 87% до 87,8% избирателей.

Явка на выборах к 20:00 мск составила 73,33%, сообщал ЦИК. Среди избирателей, зарегистрировавшихся на портале дистанционного электронного голосования, явка составила 94%, отметил глава Минцифры Максут Шадаев.

Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента, отмечал ранее глава СПЧ Валерий Фадеев. Нарушений, способных повлиять на ход выборов, выявлено не было, заявило также МВД РФ.