Москва, 17 марта, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Действующий президент России Владимир Путин набирает 87,68% голосов после обработки 30,08% протоколов, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Григорий Сысоев/ РИА Новости

ЦИК сообщил, что к этому моменту кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 3,95% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,01% голосов, выдвинутый партией «Новые люди» Владислав Даванков — 3,81%.

Ранее в ЦИК публиковали данные после обработки 24,4% протоколов. К тому времени Путин набирал 87,97%, Харитонов — 3,8%, Даванков — 3,73%, Слуцкий — 2,96%.

По данным экзитполов ВЦИОМ и ФОМ, за Владимира Путина проголосовали на выборах от 87% до 87,8% избирателей.

Явка на выборах к 20:00 мск составила 73,33%, сообщал ЦИК. Среди избирателей, зарегистрировавшихся на портале дистанционного электронного голосования, явка составила 94%, отметил глава Минцифры Максут Шадаев. За рубежом к вечеру 17 марта проголосовали 249 тысяч граждан России, проинформировал МИД РФ.

Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента, отмечал ранее глава СПЧ Валерий Фадеев.