Москва, 17 марта, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Владимир Путин набирает 90,9% голосов после обработки 1,06% протоколов на выборах президента России в Севастополе, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Александр Кряжев / РИА Новости

Вместе с тем Вячеслав Даванков («Новые люди») набирает — 3,63%, Николай Харитонов (КПРФ) — 2,31%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 1,98%.

Как передавало ИА Регнум, в 21:00 закрылись последние избирательные участки в Калининградской области. В 20:00 мск избирательные участки закрылись в Москве и на всей территории Центральной России. Одновременно со столичными прекратили работу участки в Приволжском федеральном округе в Кировской, Пензенской, Нижегородской областях, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Мордовии. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Голосование длилось три дня, с 15 по 17 марта.

Согласно первым экзитполам (опросам на выходе с избирательных участков) ВЦИОМ, на выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин набирает 87%, Николай Харитонов — 4,6%, Вячеслав Даванков — 4,2%, Леонид Слуцкий — 3%.

Явка к 21:00 мск 17 марта составила 73,33%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Явка в рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 94%.

Голосование длилось три дня, с 15 по 17 марта.