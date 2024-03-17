Курск, 17 марта, 2024, 20:28 — ИА Регнум. В Курской области объявили режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области из-за обстрела украинскими войсками пострадал сахарный завод.

Глава Курской области отметил, что посёлок Тёткино подвергается атакам боевиков киевского режима весь день. В результате ударов никто не пострадал.

Также Старовойт сообщил, как только будет безопасно, в Тёткино проведут подомовой обход. Власти окажут помощь в восстановлении повреждённого имущества.

Кроме того, в этот же день Роман Старовойт рассказал, что при атаке ВСУ 17 марта курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья.

Это произошло в одном из приграничных районов Курской области, уточнил губернатор и отметил, что боец добровольной народной дружины заслуживает награды.

Кроме Курской области, ВСУ атаковали ракетами и беспилотниками ещё три региона страны. О попытках украинских военных нанести удары в ночь на 17 марта сообщили власти Брянской, Калужской и Белгородской областей.