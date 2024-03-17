Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 17 марта, 2024, 19:59 — ИА Регнум. В посёлке Тёткино Глушковского района Курской области из-за обстрела украинскими войсками пострадал сахарный завод. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

«Как я уже сообщал ранее, в пяти домовладениях повреждены окна, кровли и фасады. Кроме того, зафиксированы прилёты на территории сахарного завода», — говорится в сообщении.

Глава Курской области отметил, что посёлок Тёткино подвергается атакам боевиков киевского режима весь день. В результате ударов никто не пострадал.

Также Старовойт сообщил, как только будет безопасно, в Тёткино проведут подомовой обход. Власти окажут помощь в восстановлении повреждённого имущества.

Как передавало ИА Регнум, ранее Роман Старовойт сообщил, что при атаке ВСУ 17 марта курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья.

Это произошло в одном из приграничных районов Курской области, уточнил губернатор и отметил, что боец добровольной народной дружины заслуживает награды.

Кроме Курской области, ВСУ атаковали ракетами и беспилотниками ещё три региона страны. О попытках украинских военных нанести удары в ночь на 17 марта сообщили власти Брянской, Калужской и Белгородской областей.

Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сбитой средствами противовоздушной обороны над Брянским районом ракете С-200. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

О ночном налёте украинских беспилотников рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, в Кировском районе БПЛА противника пытались атаковать объекты инфраструктуры. В результате три летательных аппарата ВСУ были уничтожены. Жертв и разрушений нет.

Также с помощью дрона-камикадзе атаке ВСУ подверглась движущаяся по дороге фура на участке трассы между посёлком Октябрьским и селом Ясные Зори Белгородского района. Принадлежащий зерновой компании грузовик получил повреждения. Водитель фуры не пострадал, пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.