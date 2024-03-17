Курск, 17 марта, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья, сообщил глава региона Роман Старовойт 17 марта в Telegram-канале.

Губернатор Курской области

Это произошло в одном из приграничных районов Курской области, уточнил губернатор и добавил, что боец добровольной народной дружины заслуживает награды.

«Благодарю всех, кто в эти дни стоит на страже нашей безопасности, а жителей приграничных районов — за стойкость и выдержку!» — написал Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи и утра 17 марта, по данным Минобороны, средства ПВО перехватили в восьми российских регионах 35 украинских беспилотников. Три из них были сбиты над Курской областью. По одному БПЛА перехвачено в Орловской и Ростовской областях, четыре — над Московской областью, три — над Белгородской, два — над Калужской, четыре — над Ярославской, 17 — над Краснодарским краем.

В ночь с 15 на 16 марта на территории Курской области были поражены три украинских беспилотника самолётного типа, сообщал Старовойт.