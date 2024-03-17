Москва, 17 марта, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Все провокации во время выборов президента на участках за рубежом удалось купировать. Об этом заявил председатель комиссии МИД РФ по выборам, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

Варвара Гертье /РИА Новости

«Поступали угрозы с минированием. Благодаря умелым действиям служб безопасности наших загранучреждений, в том числе с привлечением местных правоохранительных служб, все эти инциденты удавалось своевременно купировать и не допустить срыва избирательного процесса», — сказал замминистра на брифинге в ЦИК России.

Как передавало ИА Регнум, российские релоканты, представители несистемной оппозиции открыто склоняли людей в США к бойкоту выборов президента РФ.

Сначала представители несистемной оппозиции призывали прийти на избирательный участок в определённое время и отдать свой голос за любого кандидата, кроме действующего президента, испортить бюллетень либо забрать его с собой, но позже стали, не скрываясь, склонять граждан к бойкоту выборов, заявил дипломат.

17 марта МИД опубликовал фотографии и видеозаписи из множества городов мира с длинными очередями граждан России, стремящихся принять участие в выборах. Западные страны, закрывая консульства РФ и высылая дипломатов, пытались помешать гражданам России участвовать в выборах, но не достигли этой цели, отметила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Граждане, выстраивающиеся в очереди в диппредставительства РФ, пришли не на «акции и перформансы», а для того, чтобы проголосовать, добавила Захарова. Посольства продлевали время голосования и направляли дополнительных сотрудников, чтобы все желающие реализовали своё избирательное право, подчеркнула она.

За рубежом к вечеру 17 марта проголосовали 249 тысяч человек, сообщал МИД. Днём 17 марта общая явка превысила показатели президентских выборов 2018 года.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование длится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами в России наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.