Москва, 17 марта, 2024, 20:11 — ИА Регнум. За рубежом на выборах президента России уже проголосовали 249 806 россиян, заявил на брифинге в ЦИК председатель комиссии МИД по выборам, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Павел Бедняков /РИА Новости

«По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трёхдневного голосования — это Кипр, Таиланд, Южная Осетия — общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, у избирательных участков за рубежом 17 марта, в последний день выборов президента России, наблюдался настоящий ажиотаж.

Большинство из них работают всего один день, а не три, как в России. Длинные очереди у посольств России были зафиксированы во многих городах мира, в том числе в Париже, Берлине и Таллине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что российские граждане, выстраивающиеся в очереди за рубежом в диппредставительства РФ, пришли не на «акции и перформансы», а для того, чтобы проголосовать на выборах президента.

Ранее посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович сообщил, что на участках, организованных на территориях, приграничных с прибалтийскими странами, проголосовали несколько тысяч проживающих за рубежом соотечественников.

17 марта завершается голосование на трёхдневных выборах президента России. Избирательные участки в стране закроются в 20:00 по местному времени, а первые предварительные итоги станут известны после 21:00 мск. Результаты онлайн-голосования станут известны между 22:00 и 23:00 мск.