Москва, 17 марта, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Результаты расследования причин гибели самолёта Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом должны быть обнародованы до 1 июля. Такое поручение дал Следственному комитету президент России Владимир Путин.

Следственный комитет РФ/ТАСС

«Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года», — говорится в поручении.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января российский военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново Корочанского района Белгородской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских пленных, выживших не было. Украинцев везли в Белгород для обмена.

По данным Минобороны, гибель самолёта стала результатом теракта. Борт был сбит из украинского ЗРК, находящегося в Харьковской области. В ведомстве заявили, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке пленных и всё равно пошло на такой шаг, чтобы обвинить в случившемся Россию.

В Киеве подтвердили подлинность списка украинских бойцов, находившихся на борту. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что этих людей действительно готовились принять на родине.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что экипажем Ил-76 командовал уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Лётчики совершили подвиг, так как увели подбитый самолёт от села.