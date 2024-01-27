Киев, 27 января, 2024, 13:14 — ИА Регнум. В Киеве подтвердили подлинность распространённого после крушения в Белгородской области Ил-76 списка находившихся на нём бойцов ВСУ. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными 27 января заявили, что военных из списка действительно готовились принять на родине.

Кадр из видео

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В сообщении штаба на странице в соцсети говорится, что указанные в перечне военные действительно должны были вернуться на Украину в рамках обмена, но в то же время у украинской стороны якобы всё ещё нет достоверных сведений, кто именно находился на борту сбитого самолёта.

В штабе также отметили, что родственники указанных в списке военных ознакомились с видео инцидента, представленными Россией и «не нашли особых признаков, которые указывали бы на их родственников».

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, шестью членами российского экипажа и троими сопровождающими. Никто не выжил. В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке пленных и всё равно пошло на такой шаг, чтобы обвинить в случившемся Россию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал героями лётчиков сбитого Ил-76, ценой своих жизней направивших самолёт вдаль от села Яблоново. Он выразил соболезнования семьям погибших российских военных. Позднее следователи обнаружили в обшивке сбитого самолёта поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Следователи обнаружили на месте происшествия бортовые самописцы и направили их на расшифровку, также изъяли фрагмент фюзеляжа. Чёрные ящики доставили в спецлабораторию, их состояние признали пригодным для расшифровки. После этого следователи установили точку пуска украинской ракеты, сбившей самолёт, и нашли документы пленных бойцов ВСУ.

Президент России Владимир Путин поручил СК максимально обнародовать детали авиакатастрофы с Ил-76. Об этом он заявил на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета — участниками спецоперации на Украине 26 января.