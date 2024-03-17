Москва, 17 марта, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Вадим Ковалёв напомнил, что москвичи могут обратиться в сервис «Перезвони сам» для защиты от мошенников в период выборов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В Москве уже больше года действует совместный проект департамента информационных технологий города и ГУ МВД, он называется «Перезвони сам». И сейчас, в период президентских выборов в России, в нашем городе Москве активизировались преступники, по-другому не скажешь, которые, используя методы социальной инженерии, пытаются воздействовать на москвичей звонками по телефону, пытаются манипулировать», — сказал Ковалёв, слова которого приводятся на сайте штаба.

Он ещё раз хотел напомнил телефон горячей линии: 8 (495) 870-35-94.

Как передавало ИА Регнум, ранее на 29 участках в 20 регионах страны были зафиксированы инциденты с порчей бюллетеней. Уголовные дела по факту таких правонарушений на избирательных участках были возбуждены, в частности, в Москве и Петербурге. Некоторые из задержанных признавались в совершении нарушений и сообщали, что стали жертвой шантажа или мошенничества.

Так, получившего увечье ветерана спецоперации из Горловки Донецкой Народной Республики Кирилла Сидорова мошенники с Украины настойчиво пытались заставить залить зелёнкой урну для голосования на выборах президента РФ, применяя обман и угрозы. При этом аферисты обещали вернуть ему ранее украденные у него 3 млн рублей, а также денежное вознаграждение.

В селе Майма в Республике Алтай задержали пенсионерку при попытке залить зелёнкой урну с бюллетенями на избирательном участке. Члены комиссии и сотрудники МЧС пресекли действия женщины. Бюллетени не пострадали.

16 марта суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО до 14 мая девушку, бросившую коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков. Фигурантка возражала и просила о домашнем аресте.

В Москве на одном из избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В этот же день Бутырский суд заключил её под стражу.

Злоумышленники, поджигающие избирательные участки, должны помнить, что их может ждать уголовная ответственность по статье о государственной измене, заявил ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв в свою очередь отметил, что поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

В акциях с зелёнкой и поджогами очевиден управляемый срежиссированный процесс, никак с политическими взглядами участников этих провокаций не связанный, считает член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. По словам эксперта, голосование проходит активно и добровольно, поэтому попытки продемонстрировать какие-то массовые протесты противникам выборов не удаются.