Москва, 15 марта, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Инциденты с порчей урн для бюллетеней с помощью красящей жидкости в первый день голосования на выборах президента никак не связаны с политическими взглядами людей, совершивших это. Об этом заявил председатель ассоциации «Независимого Общественного Мониторинга» Александр Брод.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В акциях с зелёнкой и поджогами очевиден управляемый срежиссированный процесс, никак с политическими взглядами участников этих провокаций не связанный», — отметил Брод.

Вместе с тем председатель НОМ отметил, что первый день выборов показал, что голосование проходит активно и добровольно, поэтому противникам выборов не удалось продемонстрировать какие-то массовые протесты.

Брод отметил, что для разного рода провокаций на выборах злоумышленники находят людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и подстрекают их к совершению преступления.

«За этими действиями не стоит никакой идеи — сами участники признаются, что кому-то пообещали списать долг, а кому-то выдать немалую сумму», — добавил глава НОМ.

По данным Брода, случаи провокаций с заливанием урн зелёнкой, а также попытки организовать поджоги на участках с помощью пиротехники или даже «коктейлем Молотова» были зафиксированы в избирательных участках Карачаево-Черкесии (УИК 157), Ростовской области (УИК 120), Воронежской области (УИК 1234, 430 и 409), Москвы (УИК 1527), ХМАО (УИК 434), Санкт-Петербурга (1395-1396), Свердловской области (УИК 260), Мытищах (УИК 1699), Лыткарино (УИК 1426), Челябинской области (УИК 176), Новосибирской области (1903), Курганской области (УИК 285), Краснодарском крае (09-02), а также в Великом Новгороде (УИК 1186).

Комментируя инцидент в Воронежской области, Брод отметил, что одному из исполнителей посулили денег.

Зарубежным кураторам приходится всеми силами сорвать выборы президента, так как они видят, что россияне активно и добровольно принимают в них участие, отметил председатель ассоциации.

По словам эксперта на брифинге в Экспертном ситуационном центре НОМ и МРГ СПЧ, первый день голосования показал высокую явку и прошёл без серьёзных нарушений. Несмотря на провокации, голосование на всех вышеназванных участках продолжается, что демонстрирует бессилие тех, кто хочет сорвать выборы, добавил эксперт.

Вместе с тем федеральный координатор НОМ Алексей Песков отметил, что «Карту сообщений» НОМ по состоянию на 18:00 мск поступило свыше 21 тысяч сообщений, из которых порядка 2,8% составляют информацию, связанную с проблемами или инцидентами в ходе первого дня голосования.

Как пояснил Песков, основная масса сообщений о проблемах не подтвердилась, однако имели место процедурные технические недочёты, которые были оперативно устранены при участии наблюдателей.

В НОМ напомнили, что в первый день голосования экспертный центр ассоциации посетили международные наблюдатели и эксперты из Италии, Франции, Ирана, Грузии, Кении, Уганды и других государств.

В ходе визита зарубежных наблюдателей представители НОМ познакомили их с работой Ситуационного центра, рассказали об общественных штабах, масштабном видеоконтроле и онлайн-мониторинге.

Отмечается, что иностранные наблюдатели подчеркнули уникальность системы общественного наблюдения в России, аналогов которой, по их словам, в мире нет.

Как отметил международный наблюдатель, президент Итальянского института БРИКС Петрочелли Вито Розарио, избирательная система Россия несравнима с итальянской.

«У нас есть прекрасная возможность наблюдать за всеми этапами выборов в России. Интересно, что здесь доступны различные возможности для волеизъявления как традиционным способом, так и в дистанционном формате, а также посредством голосования из дома, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями», — подчеркнул он.

Так, по его словам, в Италии используются непрозрачные урны во время выборов.

Как передавало ИА Регнум, сразу несколько инцидентов с порчей урн с бюллетенями произошли на избирательных участках в разных регионах России.

Так, на одном из столичных избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка по имени Алина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Она была задержана и доставлена в подразделение столичного СК на допрос. В отношении неё возбудили уголовное дело.

В разговоре с ИА Регнум отец Алины заявил, что в шоке от поступка дочери, добавив, что она предупреждала семью, что пойдёт на выборы, но не говорила, что собирается там устроить. В свою очередь сестра Алины считает, что её родственницу обманули мошенники и заставили выполнить задание на избирательном участке.

Позже девушка заявила, что стала жертвой мошенников. По словам злоумышленницы, ей звонили якобы из Центробанка и заставляли брать кредиты. Она признала свою вину.

Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщил, что залитая урна опечатана, голосование на данном участке продолжается штатно в другую урну.

Согласно статье 141 УК РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.

В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Во многих регионах образовались очереди на избирательных участках.