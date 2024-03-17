Москва, 17 марта, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на инициативу лидера Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня на время Олимпиады предложила ему прекратить поставлять оружие Украине.

Михаил Терещенко/ТАСС Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений (Киеву), из которых убивают мирных граждан, а также прекратить спонсировать терроризм», — сказала она журналистам.

Также она выдвинула аналогичное предложение к сторонам ближневосточного конфликта, поскольку «от слова Франции наверняка там много зависит».

Как передавало ИА Регнум, французский лидер Эммануэль Макрон ранее заявил, что попросит Россию установить режим прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже.

Отвечая на вопрос об участии российских спортсменов в нейтральном статусе, Макрон отметил, что Франция как организатор Олимпийских игр «идёт в ногу с сигналом мира» и следует решениям Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК допустил до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе 11 спортсменов из России и Белоруссии, которые прошли квалификацию на участие в Олимпиаде. Национальная символика России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже запрещена.