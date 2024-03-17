Москва, 17 марта, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Росавиация отменила ограничения на работу аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский в Московском регионе. Об этом пресс-секретарь федерального агентства Артём Кореняко сообщил 17 марта в Telegram-канале.

Известия/ Сергей Лантюхов

«В 11:15 мск временные ограничения для Домодедово, Внуково и Жуковского сняты», — говорится в сообщении.

Аэропорты вернулись к штатной работе. Меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, пояснил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, работа трёх столичных аэропортов на вылет и прилёт была ограничена с 09:39 мск на фоне атак беспилотников. В Росавиации подчеркнули, что главный приоритет — обеспечение безопасности полётов.

По данным Минобороны России, в 10:15 мск средства ПВО уничтожили над Подмосковьем украинский беспилотник самолётного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотник упал в городском округе Домодедово, обломки не причинили разрушений.

Ранее мэр сообщил, что ночью в небе над Домодедово сбиты два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Ещё два беспилотника уничтожены в Раменском и Ступинском городских округах.

Минобороны проинформировало об уничтожении 35 украинских беспилотников над восемью российскими регионами в течение ночи и утра 17 марта. По одному БПЛА перехвачено в Орловской и Ростовской областях, четыре — над Московской областью, три — над Белгородской, два — над Калужской, четыре — над Ярославской, 17 — над Краснодарским краем и три — над Курской областью.