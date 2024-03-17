Москва, 17 марта, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Московской области, сообщила 17 марта пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

По данным ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена в 10:15 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что беспилотник уничтожен в городском округе Домодедово. По предварительным данным, упавшие обломки не причинили разрушений, люди не пострадали.

Ранее Собянин сообщил, что ночью в городском округе Домодедово были сбиты два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Два беспилотника также ликвидированы в Раменском и Ступинском городских округах.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи и утра 17 марта в регионах России, по данным Минобороны, были пресечены 35 попыток террористических атак со стороны Украины с применением беспилотников самолётного типа. Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили по одному БПЛА в Орловской и Ростовской областях, четыре — над Московской областью, три — над Белгородской, два — над Калужской, четыре — над Ярославской, 17 — над Краснодарским краем и три — над Курской областью.