Москва, 17 марта, 2024, 07:33 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили, что в течение ночи и утра 17 марта в регионах России были пресечены 35 попыток террористических атак украинских боевиков c применением беспилотников самолётного типа.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Дежурными силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Московской областью, три — над Белгородской, два в Калужской, по одному беспилотнику в Орловской и Ростовской областях, четыре — в Ярославской, над Краснодарским краем — 17 и в Курской области — три дрона ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, центральная группировка российских войск поразила примерно 370 целей украинских формирований. Удары в том числе наносились по десяти опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками, проинформировали в Минобороны.

Бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация совместно нанесли 50 ударов в районах Бердычей, Усманово, Очеретино и Керамики.

Возле Бердычей тяжёлые огнемётные системы поразили четыре опорных пункта.

Потери ВСУ составили более 400 человек. Кроме того, ликвидированы два БТР, 15 автомобилей, самоходная артустановка AS-90 Braveheart, две гаубицы Д-20, две Д-30.

Британский эксперт Александр Меркурис признал, что ежедневно российская армия уничтожает поставленные на Украину гаубицы CAESAR производства Франции. По мнению аналитика, Париж вряд ли сможет укомплектовать боеспособный экспедиционный корпус, который помог бы ВСУ повлиять на ход военных действий.