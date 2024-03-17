Москва, 17 марта, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Ограничения в целях безопасности введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в Московском регионе. Об этом пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко сообщил 17 марта в Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Работа аэропортов на вылет и прилёт ограничена с 09:39 мск», — уточнил представитель Росавиации.

Он подчеркнул, что главный приоритет — обеспечение безопасности полётов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры.

По данным Минобороны России, в 10:15 мск над Московской областью перехвачен и уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотник сбит в городском округе Домодедово, упавшие обломки не причинили разрушений.

Ранее мэр сообщил, что ночью в городском округе Домодедово были сбиты два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Ещё два беспилотника сбиты в Раменском и Ступинском городских округах.

В течение ночи и утра 17 марта в регионах России, по данным Минобороны, были пресечены 35 попыток террористических атак со стороны Украины с применением беспилотников самолётного типа. Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили по одному БПЛА в Орловской и Ростовской областях, четыре — над Московской областью, три — над Белгородской, два — над Калужской, четыре — над Ярославской, 17 — над Краснодарским краем и три — над Курской областью.