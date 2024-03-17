Орел, 17 марта, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Украинский беспилотник перехвачен системой ПВО на подлёте к городу Орлу, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков 17 марта в Telegram-канале.

Виталий Невар/ТАСС

«Силами ПВО на подлёте к Орлу был сбит очередной украинский БПЛА», — написал Клычков.

Ранее он сообщил, что ночью средства ПВО отразили очередную атаку киевского режима, в небе над регионом был сбит украинский беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, последствий для гражданских объектов нет.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи и утра 17 марта в регионах России, по данным Минобороны, были пресечены 35 попыток террористических атак со стороны Украины c применением беспилотников самолётного типа. Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили по одному БПЛА в Орловской и Ростовской областях, четыре — над Московской областью, три — над Белгородской, два — над Калужской, четыре — над Ярославской, 17 — над Краснодарским краем и три — над Курской областью.

В Орле 12 марта украинский беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса, в результате на одном из резервуаров нефтехранилища вспыхнул пожар. Возгорание локализовали на площади 100 кв. м. Из двух расположенных неподалёку многоэтажных домов эвакуировали 17 человек.