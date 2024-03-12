Орел, 12 марта, 2024, 08:25 — ИА Регнум. В Орле после падения украинского беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса из двух соседних многоэтажных домов эвакуировали 17 человек, сообщил 12 марта глава администрации города Юрий Парахин.

Иван Шилов ИА Регнум

«В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, оперативные службы, в том числе сотрудники администрации из управления безопасности, ведут дежурство для реакции на возможную дополнительную эвакуацию людей.

«Всем жильцам предложена наша помощь. Ситуация под контролем», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что в ночь на 12 марта киевские боевики в семи регионах России пытались совершить террористические атаки. Все 25 беспилотников ВСУ уничтожены.

Так, силами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено над территориями Московской области два беспилотника, над Ленинградской областью — один, над Белгородской областью — семь, Курской — 11, над Тульской и Брянской областями по одному БПЛА, над Орловской — два.