Орел, 12 марта, 2024, 05:34 — ИА Регнум. В городе Орле произошло падение украинского беспилотника, сообщил 12 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса», — написал он в Telegram-канале.

В целях локализации возгорания на месте работают специальные службы. Пострадавших нет, добавил глава региона.

Представитель пресс-службы правительства Орловской области уточнил ТАСС, что после падения беспилотника загорелся один из резервуаров нефтехранилища. В ликвидации возгорания участвуют более 60 человек и пожарный поезд.

Как сообщало ИА Регнум, Белгородский район ночью 12 марта подвергся атаке киевских боевиков с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, повреждены линии электропередач.

В Раменском городском округе в ночь на 12 марта средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника, который летел на Москву. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.