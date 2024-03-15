Москва, 15 марта, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Удары киевского неонацистского режима по территории России не останутся безнаказанными. Об этом 15 марта заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Глава государства отметил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить преступные демонстративные вооружённые акции, чтобы сорвать процесс голосования на выборах президента РФ и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях.

«Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — сказал Путин.

Он добавил, что Киев наносит удары по мирным населённым пунктам, есть пострадавшие среди мирных граждан, им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

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Как сообщало ИА Регнум, в Херсонской области двое мирных жителей пострадали в результате удара со стороны ВСУ по избирательному участку в Брилёвке. Глава региона Владимир Сальдо отметил, что, несмотря на повреждение участков, комиссии будут работать, применяя другие формы голосования: на придомовых территориях и на дому, принимаются дополнительные меры безопасности.

Также избирком области сообщил об обстреле избирательных участков в Каховке. Отмечалось, что в результате пострадали несколько человек, благодаря слаженным действиям сотрудников участковых избирательных комиссий граждан эвакуировали из зданий.

Членам избирательных комиссий, особенно в новых регионах, постоянно поступают угрозы, рассказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она отметила, что, несмотря на огромное давление, никто не дрогнул.

В ДНР сохраняется опасность диверсий и терактов, заявил глава республики Денис Пушилин. В регионе действуют повышенные меры безопасности, силовые структуры принимают меры для предотвращения возможных провокаций со стороны киевского режима, добавил он.