Каховка, Херсонская область, 15 марта, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате обстрела избирательных участков в Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил 15 марта глава региона Владимир Сальдо.

Кадр из видео

Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

«В Брилёвке в результате прилёта в сельсовет, в котором располагался избирательный участок, ранены двое мирных жителей — женщина и мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Сальдо.

В Каховке здание избирательного участка тоже получило повреждения, но обошлось без пострадавших. Не было их и в Горностаевке, где из-за обстрелов оказались повреждены фасады нескольких домов, разбиты окна и порвана линия электропередачи.

В Скадовске возле Дома культуры взорвалось заложенное в урну самодельное взрывное устройство, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших — из-за дождя скамейки в этом сквере, где обычно бывает много людей, пустовали, отметил губернатор.

«Преступный киевский режим всеми доступными ему подлыми средствами пытается помешать жителям Херсонской области выразить свою волю, запугать их. Однако эти попытки уже провалились. Решимость херсонцев принять участие в выборе лидера своей страны непоколебима — поток избирателей не уменьшается», — подчеркнул Сальдо.

Комиссии, помещения которых были повреждены, продолжат работать, в том числе организуя голосования на придомовых территориях и на дому, отметил губернатор. Меры безопасности в области будут усилены, добавил он.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 марта на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что всем пострадавшим от атак ВСУ на регионы России окажут необходимую помощь и поддержку, а преступные действия киевского режима не останутся безнаказанными.

Киевскому режиму не удастся при помощи атак помешать выборам в России, сказал также президент. Запугать русский народ не удастся, подчеркнул он. Совершая провокации, противник стремится отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где ВС РФ уверенно удерживают инициативу, добавил Владимир Путин.

Членам избирательных комиссий, особенно в новых регионах, постоянно поступают угрозы, рассказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова. В ДНР сохраняется опасность диверсий и терактов, отмечал глава республики Денис Пушилин. В регионе действуют повышенные меры безопасности, силовые структуры принимают меры для предотвращения возможных провокаций со стороны киевского режима, добавил он.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.