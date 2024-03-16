Херсон, 16 марта, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В Каховке Херсонской области в результате обстрела дронами со стороны ВСУ погибла женщина, ещё четыре человека ранены. Об этом 16 марта сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Известия/Андрей Эрштрем

«В Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, ещё четыре человека ранены», — написал он в Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. На местах прилётов работают оперативные службы.

«Украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизма», — добавил он.

Киевский режим безуспешно пытается дестабилизировать обстановку в городе во время голосования на выборах президента России — каховчане продолжают голосовать. Жителей Херсонщины запугать не получится — они сделали свой выбор, заключил Сальдо.

Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны РФ сообщило, что восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire перехвачены над Белгородской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена 16 марта около 08:00 мск.

Ночью 16 марта в белгородском селе Глотово Грайворонского городского округа киевские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате взрыва машина загорелась, пострадали находившиеся в ней пять человек.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 15 марта заявил, что удары киевского режима по территории России не останутся безнаказанными. Он отметил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить преступные демонстративные вооружённые акции, чтобы сорвать процесс голосования на выборах и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях.