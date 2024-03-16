Мелитополь, 16 марта, 2024, 14:58 — ИА Регнум. ВСУ сбросили с беспилотника снаряд на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области, пострадавших нет. Об этом 16 марта сообщила председатель участковой избирательной комиссии №511 Наталья Рябенькая.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Это произошло в 07:00, всё было ещё закрыто. Было очень громко, сбросили взрывное устройство с беспилотного аппарата буквально в пяти-шести метрах от здания Дома культуры, где находится наш участок. Как сказали военные, это какой-то фосфорный снаряд», — приводит её слова ТАСС.

Она добавила, что пострадавших нет, здание тоже не повреждено.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ избирательных участков в Херсонской области. В Брилёвке в результате прилёта в сельсовет ранены двое мирных жителей — женщина и мужчина.

В Каховке здание избирательного участка тоже получило повреждения, но обошлось без пострадавших. Не было их и в Горностаевке, где из-за обстрелов оказались повреждены фасады нескольких домов, разбиты окна и причинён вред линии электропередачи.

В Скадовске возле Дома культуры взорвалось заложенное в урну самодельное взрывное устройство, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших — из-за дождя скамейки в этом сквере, где обычно бывает много людей, пустовали.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что киевскому режиму не удастся при помощи атак помешать выборам в России. Запугать русский народ не удастся, подчеркнул он. Совершая провокации, противник стремится отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где ВС РФ уверенно удерживают инициативу, добавил Путин.