Берлин, 16 марта, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Никакое западное оружие не сможет помешать России достичь целей специальной военной операции. Об этом заявил немецкий генерал Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.

Евгений Биятов/РИА Новости Американский бронетранспортер M113, захваченный ВС России

«Проблема, которая сейчас есть в Германии, заключается в том, что мы верим в чудо-оружие. У нас нет никакого чудо-оружия», — сказал Куят.

Он подчеркнул, что ни одно западное оружие не сможет помешать России достичь своих целей и изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

Также военный заявил, что необходимо избежать поставки киевскому режиму крылатых ракет Taurus, поскольку их применение могло бы вылиться в катастрофу для Германии и привести к прямому столкновению с Россией.

Ранее издание The National Interest написало, что мизерное количество устаревших истребителей F-16 не поможет киевскому режиму в конфликте с Россией. Отмечалось, что это подержанные самолёты, срок эксплуатации которых подходит к концу, поэтому их отправка в воздушный бой на высоких скоростях не сулит украинцам ничего хорошего.

Бундестаг 14 марта проголосовал против очередной резолюции, предлагающей отправить Киеву ракеты Taurus. За рекомендацию комитета бундестага по внешней политике отклонить резолюцию выступили 495 депутатов из 690, против — 190, ещё пятеро воздержались.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что новые поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, они лишь затягивают конфликт.