Москва, 1 октября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Если Германия будет направлять ВСУ ракеты Taurus для нанесения ударов по территории России, то удары ВС РФ по заводам в Германии, где эти ракеты производят, будут соответствовать международному праву, заявил 1 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он прокомментировал высказывания главы комитета парламента Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая призвала передавать ВСУ ракеты Taurus и отметила, что удары этими ракетами по территории РФ будут соответствовать международному праву и не будут означать втягивания Германии в военные действия.

«Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что решение о поставках ракет Taurus из Германии на Украину ещё не принято. По данным немецких СМИ, против выступает канцлер страны Олаф Шольц, который полагает, что после таких поставок власти РФ могут официально заявить, что Германия стала частью военного конфликта.

Как сообщало ИА Регнум ранее, заместитель председателя Совета безопасности России в своём комментарии также отметил, что некоторые «руководящие идиоты» из стран НАТО активно толкают Россию к третьей мировой войне.

В качестве другого примера он напомнил о министре обороны Великобритании Гранте Шэппсе, который предложил перенести курсы подготовки бойцов ВСУ из Великобритании на Украину. При таком развитии событий британские инструкторы станут легальной целью для ВС РФ, и именно в качестве натовских специалистов, написал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в конце сентября 2023 года ряд руководителей НАТО и стран — членов военного блока совершили визиты на Украину. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался против заключения мира «любой ценой» и заявил, что военный блок продолжит поддерживать Украину столько, сколько понадобится.