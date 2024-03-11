Берлин, 11 марта, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это был бы вариант», — заявила Бербок в эфире ARD.

Глава МИД ФРГ добавила, что подобные «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Великобритания готова помочь Германии с поставками Украине немецких крылатых ракет Taurus.

По его словам, передача Киеву крылатых ракет дальнего действия якобы не приведёт к эскалации конфликта, поскольку передающая сторона может поставить условия их применения.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками летального вооружения Украине. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что новые поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, они лишь затягивают конфликт.