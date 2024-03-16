Белгород, 16 марта, 2024, 18:42 — ИА Регнум. В Белгороде обломки сбитых украинских снарядов попали на территорию промышленного предприятия, произошло возгорание. Об этом 16 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Константин Михальчевский /РИА Новости

«В Белгороде есть попадание обломков на территорию промышленного предприятия, из-за чего произошло возгорание. Пожарные расчеты приступили к ликвидации последствий», — написал Гладков.

Он добавил, что, по предварительной информации, есть один пострадавший — мужчина получил баротравму. Бригада скорой доставила его в больницу.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны сообщило, что около 17:00 мск дежурные средства ПВО России сбили над территорией Белгородской области 15 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire.

В результате обстрелов Белгорода 15 и 16 марта погибли четыре человека, более 20 получили ранения, сообщали ранее местные власти. ВСУ в эти два дня атаковали целый ряд населённых пунктов региона, рассказал Гладков.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что удары киевского режима по территории России не останутся безнаказанными. Он отметил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить преступные демонстративные вооружённые акции, чтобы сорвать процесс голосования на выборах и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях.

Также глава российского государства подчеркнул, что киевскому режиму не удастся запугать русский народ и помешать выборам в России при помощи атак, россияне ответят на теракты и диверсии ещё большей сплоченностью.