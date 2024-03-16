Белгород, 16 марта, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 15 реактивных снарядов, сообщило 16 марта Министерство обороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

ВСУ применили для удара реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire, сказано в сообщении.

«Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — заявило министерство.

Как передавало ИА Регнум, утром 16 марта ведомство сообщало, что над территорией Белгородской области было уничтожено восемь реактивных снарядов чешской РСЗО Vampire.

Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что ВСУ проводят террористические атаки, чтобы попытаться помешать проведению выборов в России и отвлечь внимание от своих провалов на фронте. Действия киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными, все пострадавшие от атак ВСУ получат помощь и поддержку, отметил глава государства.

В результате обстрелов Белгорода 15 и 16 марта погибли четыре человека, более 20 получили ранения, сообщали ранее местные власти. ВСУ 15 и16 марта атаковали целый ряд населённых пунктов региона, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Для атак использовались артиллерийские, миномётные и танковые снаряды, беспилотники, в том числе самолётного типа и дроны-камикадзе, а также РСЗО. В свою очередь Минобороны сообщало о пресечении новых попыток диверсантов ВСУ проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей.