Москва, 15 марта, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Киевскому режиму не удастся при помощи атак помешать выборам в России, заявил 15 марта президент Владимир Путин.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Россияне ответят на теракты и диверсии ещё большей сплоченностью, а удары Киева не останутся безнаказанными, сказал президент на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Кого они решили напугать, русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было, и уверен, никогда не будет», — заявил глава государства.

Совершая провокации, противник также стремится отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где ВС РФ уверенно удерживают инициативу, добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, в ходе совещания глава государства также заявил, что всем пострадавшим от атак ВСУ будет оказана необходимая помощь и поддержка.

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Как передавало ИА Регнум, Минобороны ранее сообщило, что при попытках прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области за три дня с 12 по 15 марта было уничтожено более 550 бойцов противника. Кроме того, противник потерял 16 танков и 19 бронемашин. Попытки прорыва были предотвращены.

Кроме того, ВСУ 15 марта обстреляли два избирательных участка в Херсонской области. По предварительным данным, пострадали два человека.

В том же регионе в городе Скадовске в мусорную урну перед избирательным участком заложили самодельное взрывное устройство. Произошла детонация. Жертв и пострадавших не было.

Кроме того, в ночь на 15 марта ВСУ нанесли очередной удар по Донецку. Погибли трое детей.

Членам избирательных комиссий, особенно в новых регионах, постоянно поступают угрозы, рассказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова. В ДНР сохраняется опасность диверсий и терактов, отмечал глава республики Денис Пушилин. В регионе действуют повышенные меры безопасности, силовые структуры принимают меры для предотвращения возможных провокаций со стороны киевского режима, добавил он.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.