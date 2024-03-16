Москва, 16 марта, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire перехвачены в небе над Белгородской областью, сообщила 16 марта пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Виталий Невар/ТАСС

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 08:00 мск, отметили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО пресекли попытки киевского режима атаковать объекты на территории России с применением БПЛА самолётного типа, ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО RM-70 Vampire. Пять украинских БПЛА уничтожили в небе над Курской областью, три БПЛА, реактивный снаряд и ракету «Точка-У» — над Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде и Белгородской области 16 марта в 08:00 объявили предупреждение о ракетной опасности, спустя 20 минут его отменили. Ранее ракетную опасность объявляли в Грайворонском городском округе Белгородской области, предупреждение действовало чуть больше часа.

В селе Глотово Грайворонского района украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, сообщил Гладков.