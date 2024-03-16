Москва, 16 марта, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Российское руководство изначально было осведомлено о том, что Запад попытается воспрепятствовать онлайн-голосованию на выборах президента за рубежом, поэтому был организован очный формат голосования. Об этом заявила официальных представитель МИД России Мария Захарова во время своей лекции на выставке-форуме «Россия».

Виталий Тимкив / РИА Новости

«Когда просчитали на основе имеющихся данных все риски, поняли, что именно и будет сделано, если будет опция онлайн-голосования из-за рубежа. Западники сделают всё — DDOS-атаки, киберблокада, обрыв связи, — чтобы это голосование сорвать. Поэтому было принято решение несколько месяцев назад, что разворачивается очное голосование», — сказала она.

Вместе с тем дипломат отметила, что дистанционно-электронное голосование (ДЭГ) удобнее для всех, как для избирателей, так и для организаторов выборов, однако проведение его за рубежом грозило большими рисками.

Ранее Захарова заявила, что всем гражданам России, находящимся за рубежом, вне зависимости от их взглядов, предоставлена возможность проголосовать на выборах президента. Она отметила, что некоторые страны, в особенности страны Прибалтики, пытаются препятствовать волеизъявлению российских граждан.

Как подчеркнула представитель внешнеполитического министерства, организовывая проверки российских граждан, желающих проголосовать на выборах президента, власти стран Прибалтики тем самым пытаются запугать людей.

Как передавало ИА Регнум, в распространённом 11 марта сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России говорилось, что американские власти попытаются организовать кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России, а также сократить явку.

По словам старшего вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, глава компании «Солар» Игоря Ляпунова, ресурсы выборов подверглись более чем 90 тыс. кибератак в первый день трёхдневного голосования. Все они были отражены.

Досрочное голосование прошло в 51 стране. По данным МИД, участие в выборах за рубежом приняли уже более 40 тыс. граждан России.

Граждане РФ 15–17 марта смогут проголосовать на выборах за рубежом на 295 избирательных участках в 144 странах.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.