Москва, 11 марта, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Американские власти попытаются организовать кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России, а также сократить явку. Об этом говорится в распространённом 11 марта сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Владимир Николаев/РИА Новости

По информации спецслужбы, администрация президента США Джо Байдена поручила американским неправительственным организациям добиться снижения явки, чтобы потом поставить под сомнение итоги выборов в России. Запад в этих планах просчитается, подчеркнули в СВР.

Кроме того, ведущих IT-специалистов американское руководство намерено привлечь к кибератакам на систему ДЭГ. В США рассчитывают, что атаки сорвут учёт голосов значительной доли российских избирателей.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила на заседании комиссии, что противники России «до потери сознания» хотят сорвать выборы и готовят различные провокации. Россия к этим попыткам готова, поэтому всё «бумерангом улетит обратно», подчеркнула она.

Как сообщало ИА Регнум, к утру 11 марта более 1,4 млн избирателей, по данным ЦИК, проголосовали досрочно. Заявки на участие в онлайн-голосовании подали свыше 8,5 млн избирателей.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года, главу государства изберут на шесть лет. По решению ЦИК голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Досрочное голосование, открывшееся 25 февраля, завершится 14 марта.