Москва, 16 марта, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Всем гражданам России, находящимся за рубежом, вне зависимости от их взглядов, предоставлена возможность проголосовать на выборах президента. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Егор Алеев/ТАСС

«Люди, которые находятся сейчас за рубежом, имеют российское гражданство, имеют совершенно различные взгляды на российскую политику, по-разному относятся к различным политическим партиям, кандидатам. Возможность проголосовать российским гражданам за рубежом дана всем — вне зависимости от их политических взглядов», — передаёт слова дипломата «РИА Новости».

Вместе с тем Захарова отметила, что некоторые страны, в особенности страны Прибалтики, пытаются препятствовать волеизъявлению российских граждан.

Как отметила представитель внешнеполитического министерства, организовывая проверки российских граждан, желающих проголосовать на выборах президента, власти стран Прибалтики тем самым пытаются запугать людей.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта глава Госполиции Латвии Армандс Рукс заявил, что правоохранительные органы будут проверять у граждан России, голосующих в посольстве на выборах президента РФ, право на пребывание в стране, а также отслеживать «факты возможного одобрения политики российских властей». В свою очередь глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере отмечала, что голосование на предстоящих выборах президента РФ в Латвии будет приравнено к поддержке СВО, что является на территории этой страны уголовно наказуемым. Захарова назвала подобные меры попранием основных демократических принципов и очередной демонстрацией акта гибридной войны, развязанной Западом против России.

Досрочное голосование прошло в 51 стране. По данным МИД, участие в выборах за рубежом приняли уже более 40 тыс. граждан России.

Граждане РФ 15–17 марта смогут проголосовать на выборах за рубежом на 295 избирательных участках в 144 странах.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.