Москва, 16 марта, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Церемония прощания с народным артистом России, президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом состоится 18 марта в театре в 12:00. Об этом сообщил сын артиста Михаил Ширвиндт.

Сергей Карпухин/ТАСС Александр Ширвиндт

«Церемония пройдёт в понедельник с 12:00 до 14:00 в Театре сатиры», — приводит слова Михаила ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Причина смерти не называлась.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта. Глава государства назвал артиста выдающимся актёром и режиссёром, умным, ярким и обаятельным человеком, легендой отечественного театра и кино.

Соболезнования близким скончавшегося артиста выразили также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, коллективы российских театров.

Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. В 1956 году он окончил Московское театральное училище имени Щукина, годом позже был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола и зачислен в штат «Мосфильма», позднее перешёл на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Художественным руководителем Театра сатиры Ширвиндт стал в 2000 году. Кроме того, на протяжении многих лет он преподавал в училище имени Щукина. Ширвиндт также известен работами в кино — в частности, он сыграл в таких фильмах, как «Ирония судьбы», «12 стульев», «Трое в лодке, не считая собаки» и множестве других.