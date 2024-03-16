Москва, 16 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Народный артист России Александр Ширвиндт был выдающимся актёром и режиссёром, умным, ярким и обаятельным человеком, легендой отечественного театра и кино, отметил 16 марта президент России Владимир Путин.

Александр Щербак/ТАСС Александр Ширвиндт в сцене из спектакля «Где мы?!..»

«Ушёл из жизни Александр Анатольевич Ширвиндт — выдающийся актёр и режиссёр, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино», — сказано в адресованной близким Ширвиндта телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Ширвиндт посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и доброжелателен к своим коллегам, ученикам, почитателям своего уникального таланта, написал глава государства. Таким он навсегда останется в памяти зрителей, заявил президент.

«Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью», — добавил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Причина смерти не называлась.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Соболезнования близким скончавшегося артиста выразили также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, коллективы российских театров.

Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание пройдёт в Театре сатиры, заявил художественный руководитель театра Сергей Газаров.

Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. В 1956 году он окончил Московское театральное училище имени Щукина, годом позже был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола и зачислен в штат «Мосфильма», позднее перешёл на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Художественным руководителем Театра Сатиры Ширвиндт стал в 2000 году. Кроме того, на протяжении многих лет он преподавал в училище имени Щукина. Ширвиндт также известен работами в кино — в частности, он сыграл в таких фильмах, как «Ирония судьбы», «12 стульев», «Трое в лодке, не считая собаки» и множестве других.