Киев, 16 марта, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Власти Украины рассчитывают на следующей неделе, 18–24 марта, получить очередной транш от Международного валютного фонда, заявил 16 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сергей Корсун ИА Регнум

В тот же период в Киеве рассчитывают получить и первый транш от Евросоюза в рамках программы помощи объёмом 50 млрд евро на 2024–2027 годы, отметил он.

«В этом году ожидаем получить 5,4 млрд долларов от МВФ. Надеюсь, на следующей неделе будет следующий транш», — сказал Шмыгаль в эфире украинского телевидения.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года МВФ сообщил, что достиг рабочей договорённости по новому траншу финансовой помощи Украине в размере 880 млн долларов. Транш предполагается направить Киеву по линии механизма расширенного кредитования.

1 февраля лидеры стран ЕС договорились предоставить Киеву 50 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи с рядом жёстких условий, а также разработать механизм и отчётность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Будапешт после долгих переговоров снял запрет на предоставление Киеву этих средств, поскольку ЕС дал гарантии, что на Украине не окажутся деньги самой Венгрии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что в Кремле отслеживают информацию по экстренному саммиту ЕС, на котором рассматривался проект выделения Украине 50 млрд евро. Песков отметил, что США предпринимают попытки переложить финансовое бремя поддержки киевского режима на плечи европейских налогоплательщиков.

В марте 2024 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до отметки «СС». Негативный прогноз отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства этой страны по реструктуризации долга, отметили аналитики.