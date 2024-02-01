Будапешт, 1 февраля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Венгрия добилась от Брюсселя гарантии того, что её замороженные в фондах Евросоюза средства не будут отправлены Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Dominika Zarzycka/Global Look Press Виктор Орбан

«Мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств (Киевом. — Прим. ред.) и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине», — объяснил венгерский лидер.

По словам премьера, Венгрия приняла предложение Евросоюза после долгих «переговоров».

Ранее, 1 февраля, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры государств — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе единогласно согласились выделить Украине 50 млрд евро помощи на ближайшие четыре года.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата написало, что средства Евросоюза для финансирования Венгрии останутся замороженными независимо от соглашения по предоставлению помощи Украине.

По словам дипломата, Венгрия всё ещё не выполнила свои обязательства для получения средств.

В декабре 2023 года Орбан отказался поддерживать решение о выделении Киеву 50 млрд евро. По его словам, нет смысла утверждать четырёхлетнюю программу помощи в условиях, когда неясно, что будет с киевским режимом через три месяца.

Позднее Орбан говорил, что может снять вето в случае, если решение о финансировании Украины будет пересматриваться ежегодно. Власти ЕС при этом рассматривали возможность лишения Венгрии права голоса в ЕС, сообщало издание Politico.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Более того, по словам российского лидера, Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.

1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле отслеживают всю информацию по экстренному саммиту Евросоюза в Брюсселе. По его словам, США предпринимают попытки переложить финансовое бремя поддержки киевского режима на плечи европейских налогоплательщиков.

Вместе с тем в США объяснили давление ЕС на Венгрию рисками конфликта с Россией. В частности, американская газета The Wall Street Journal сообщала, если Венгрия не одобрит предоставление Украине 50 млрд евро, то Будапешт могут лишить финансирования, а также права голоса в Евросоюзе по нескольким вопросам. По информации издания, подобные угрозы связаны с опасениями ряда лидеров Евросоюза касаемо безопасности их стран и всего сообщества.