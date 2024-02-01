Москва, 1 февраля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Украина и западные страны продолжают испытывать финансовые проблемы, США пытаются передожить бремя поддержки Киева на европейских налогоплательщиков, заявил 1 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

Таким образом он прокомментировал проходящий в Брюсселе саммит, на котором рассмотрят вопросы дополнительного финансирования Киева.

«Мы отслеживаем всю информацию. Понимаем, что Киев продолжает испытывать проблемы, как и коллективный Запад», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, США будут пытаться переложить бремя поддерж на европейских налогоплательщиков.

Как передавало ИА Регнум, 31 января глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформального заседания в Брюсселе заявил, что с начала специальной военной операции страны Евросоюза передали киевскому режиму оружия на €28 млрд. В 2024 году страны ЕС планируют поставить Киеву оружие на €21 млрд, добавил он.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не оставит без ответа неуклонное наращивание поставок вооружений киевскому режиму.