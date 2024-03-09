Нью-Йорк, США, 9 марта, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины с негативным прогнозом. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Мы понизили долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC» до «СС», ― указали аналитики.

При этом краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне «C». В национальной валюте оба рейтинга были сохранены: долгосрочный на отметке «CCC+» (прогноз стабильный), краткосрочный также на уровне «C».

«Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства по реструктуризации долга», ― отметили аналитики.

Эксперты ожидают, что украинское правительство начнёт официальные переговоры о реструктуризации долга со своими частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит процесс к середине текущего года.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings в апреле 2023 года понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CCC» с «CCC+». Прогноз агентства негативный.

Как передавало ИА Регнум, размер государственного долга Украины на конец ноября прошлого года достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). Как уточнил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев, по итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП страны составит порядка 85%, хотя Международный валютный фонд прогнозировал 98%.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев в 2024 году рассчитывает получить от Вашингтона от 12 до 14 млрд долларов на финансирование государственного бюджета. По его словам, в 2023 году внешнее финансирование бюджета составило 42 млрд долларов, из этих средств 35 млрд направили на покрытие дефицита платёжного баланса, остальные средства пошли на увеличение резервов и выплату долгов.

Агентство Bloomberg 21 февраля сообщило, что Украина почти договорилась с МВФ о транше в 900 млн долларов из кредита в 15,6 млрд долларов, однако позднее представители Международного валютного фонда опровергли эту информацию, заявив, что фонд всё ещё пересматривает программу финансирования, решение о выделении Украине финансовой помощи находится на стадии рассмотрения.