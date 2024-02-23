Киев, 23 февраля, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) достиг рабочей договорённости по новому траншу финансовой помощи Украине в размере 880 миллионов долларов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление фонда.

(сс)International Monetary Fund Международный валютный фонд

«Представители МВФ провели переговоры с украинскими официальным лицами в Варшаве… Решение будет рассмотрено руководством МВФ и исполнительным советом с окончательным одобрением, вероятно, во второй половине марта», — говорится в материале.

Отмечается, что речь идёт о предоставлении Украине пакета финансовой помощи в размере 880 миллионов долларов. Очередной транш будет направлен Киеву по линии механизма расширенного кредитования.

Как передавало ИА Регнум, ранее Reuters сообщало, что Украина почти договорилась с МВФ о транше в 900 миллионов долларов из кредита в 15,6 миллиарда долларов, однако позднее представители Международного валютного фонда опровергли эту информацию, заявив, что фонд всё ещё пересматривает программу финансирования, решение о выделении Украине финансовой помощи находится на стадии рассмотрения.