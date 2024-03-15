Москва, 15 марта, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Девушка, вылившая краску в урну для бюллетеней в Москве, заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом 15 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео

«Мной манипулировали пять дней до этого. Мне говорили, что я жертва мошенничества и у меня очень много кредитов, которые не проходят», — сказала она.

По словам злоумышленницы, ей звонили якобы из Центробанка и заставляли брать кредиты. Она признала свою вину.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, в Москве на одном из избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Она была задержана и доставлена в подразделение столичного СК на допрос. В отношении неё возбудили уголовное дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В разговоре с ИА Регнум отец девушки заявил, что в шоке от поступка дочери, добавив, что она предупреждала семью, что пойдёт на выборы, но не говорила, что собирается там устроить. В свою очередь сестра задержанной считает, что её родственницу обманули мошенники и заставили выполнить задание на избирательном участке.

Люди, которые умышленно портят избирательные урны, — подонки, им грозит реальное лишение свободы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что порча урн подпадает под действие статьи 141 УК РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе комиссии. За такие деяния грозит срок до пяти лет.

Ранее Памфилова предупреждала, что на президентских выборах в России могут быть провокации на избирательных участках. Она отмечала, что за рубежом готовится целый ряд провокаций на участках, чтобы помешать голосованию на выборах.

«В акциях с зелёнкой и поджогами очевиден управляемый срежиссированный процесс, никак с политическими взглядами участников этих провокаций не связанный», — считает член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. По словам эксперта, голосование проходит активно и добровольно, поэтому попытки продемонстрировать какие-то массовые протесты противникам выборов не удаются. Такое мнение эксперт высказал, комментируя первый день голосования на выборах президента РФ.

«В ход идут самые мерзкие технологии — провокаторы находят людей, оказавшихся в сложной ситуации, и подстрекают их к совершению серьёзного уголовного преступления. За этими действиями не стоит никакой идеи — сами участники признаются, что кому-то пообещали списать долг, а кому-то выдать немалую сумму», — выразил уверенность Брод.