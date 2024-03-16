Брянск, 16 марта, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщил 16 марта глава региона Александр Богомаз.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Реактивный беспилотный летательный аппарат самолётного типа «Стриж» уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом силами ПВО», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, около полуночи 15 марта в Курской области объявляли об угрозе атаки беспилотников. Для отражения возможного нападения силы и средства ПВО привели в готовность.

Ночью 16 марта губернатор Роман Старовойт проинформировал о сбитых над Курской областью украинских беспилотниках самолётного типа.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 15 марта заявил, что удары киевского режима по территории России не останутся безнаказанными. Он отметил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить преступные демонстративные вооружённые акции, чтобы сорвать процесс голосования на выборах и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях.

Также глава государства подчеркнул, что киевскому режиму не удастся запугать русский народ и помешать выборам в России при помощи атак, россияне ответят на теракты и диверсии ещё большей сплочённостью.