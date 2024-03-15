Курск, 16 марта, 2024, 01:10 — ИА Регнум. В ночь с 15 на 16 марта на территории Курской области поразили три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

О первом сбитом дроне противника стало известно 16 марта в 00:14 мск, почти через полчаса — о втором. Позднее российские средства противовоздушной обороны уничтожили третий украинский БПЛА.

Губернатор напомнил жителям об опасности приближения к обломкам беспилотников. О находке необходимо заявить в экстренные службы, призвал Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 марта со стороны Украины был в очередной раз обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. В результате попадания снаряда загорелся частный дом. Всем владельцам пострадавших строений от ударов ВСУ власти пообещали оказать помощь.

Около полуночи 15 марта власти Курской области объявили об угрозе атаки беспилотников. Для отражения возможного нападения силы и средства ПВО привели в готовность.

В течение ночи 14 марта российские военные перехватили и уничтожили 14 беспилотников ВСУ, из них 11 над территорией Белгородской области, ещё три БПЛА — в Курской области.