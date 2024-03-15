Курск, 15 марта, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Поздним вечером 15 марта в Курской области объявили об опасности атаки беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта российские средства ПВО обнаружили и сбили 136 беспилотников ВСУ. Кроме того, за сутки были поражены управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО «Град». В Минобороны РФ уточнили, что за время проведения специальной военной операции число уничтоженных БПЛА противника составило 15 498 единиц.

С 12 по 15 марта при попытках прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области было уничтожили более 550 киевских боевиков, уточнили в Минобороны России.

В связи с полученными разведанными о вероятности новых попыток прорыва украинскими формированиями границы России в Курской и Белгородской областях президент РФ Владимир Путин поручил заменить срочников у линии госграницы на контрактников и спецназ.