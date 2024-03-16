Москва, 16 марта, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Ночью 16 марта российские военные отразили попытки украинских формирований совершить теракты на территории России, сбив восемь дронов противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа, тактического ракетного комплекса «Точка-У» и реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

По уточнённой информации, над территорией Курской области дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Ещё три БПЛА, реактивный снаряд и ракету тактического комплекса «Точка-У» поразили в небе Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 16 марта в белгородском селе Глотово Грайворонского городского округа киевские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате взрыва машина загорелась, пострадали находившиеся в ней пять человек.

Один из мужчин получил проникающее ранение брюшной полости, а также осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины — контузия, осколочные ранения лица и лопаточной области. Состояние ещё двоих мужчин с контузией врачи оценили как средней степени тяжести. Кроме того, в числе пострадавших оказался несовершеннолетний парень, у него контузия головного мозга.

Около 300 боевиков украинского националистического формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали ВС России одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом 1500 кг. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу 16 марта доложили об уничтожении военной техники и живой силы противника.